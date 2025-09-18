В США завершили разработку плана системы «Золотой купол»

Bloomberg: Пентагон завершил разработку проекта системы ПРО «Золотой купол»

Генерал космических войск США Майкл Гютлейн завершил разработку проекта программы по созданию системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом сообщает Bloomberg.

При этом отмечается, что Пентагон отказался предоставить какие-либо подробности о ее масштабах и стоимости. В то же время агентство напомнило, что президент США Дональд Трамп допустил, что проект может обойтись стране в 175 миллиардов долларов.

В настоящее время проект находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что «Золотой купол» в США будет включать четыре эшелона защиты. До этого Дональд Трамп обещал ввести новейшую систему защиты в эксплуатацию уже в течение трех лет. Он добавил, что технология «настолько близка к совершенству, насколько это вообще возможно».