В Запорожской области заметили российскую технику с новым знаком

У Бердянска заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком

В Запорожской области заметили российскую военную технику с новым тактическим знаком. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что изображение, напоминающее квадрат, заметили у Бердянска. Оно было нанесено на грузовики Российской армии. При этом ранее такой отличительный знак в рядах армии России не встречался.

Как указали военкоры, украинские источники связывают появление колонн российской техники с перебросом сил на запорожское направление для усиления наступательных действий.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о риске ядерной катастрофы из-за ударов Вооруженных сил Украины по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он добавил, что последствия атак могут представлять угрозу для всего мира, так как ЗАЭС остается объектом повышенной опасности.