05:27, 18 сентября 2025Мир

Вэнс резко высказался о либералах

Вэнс: Каждый четвертый либерал склонен оправдывать политическое насилие
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Либералы в США гораздо более склонны к оправданию политического насилия, чем консерваторы. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Какой процент политических либералов считает, что политическое насилие иногда оправдано? Это примерно каждый четвертый. Если задать тот же вопрос молодым консерваторам, то это примерно каждый 25-й, что, кстати, все еще слишком много», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что многие либералы не скрывали своего счастья после гибели консервативного активиста Чарли Кирка. Он призвал либералов подумать о радикализации политического зеркала, «посмотрев в зеркало».

Ранее Вэнс резко высказался о гибели Кирка. «Мой друг погиб из-за левой радикализации. И если вы хотите справиться с этой [проблемой], то будьте честны сами с собой», — сказал политик, допустив нецензурную лексику в эфире.

