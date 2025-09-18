Мир
Вэнс нецензурно высказался о причине убийства Кирка

Вэнс нецензурно высказался в интервью, говоря о вине левых в гибели Кирка
Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс нецензурно высказался о причине убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка. Нецензурная лексика прозвучала в его интервью Fox News.

«Мой друг погиб из-за левой радикализации. И если вы хотите справиться с этой [проблемой], то будьте честны сами с собой и посмотрите на себя в зеркало. Прошу прощения, я знаю, что не должен был ругаться в эфире», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что, судя по имеющимся данным, убийца Кирка Тайлер Робинсон вырос в нормальной и благополучной семье, но впоследствии «радикализировался под влиянием левых идей».

Ранее Вэнс рассказал, что именно он сообщил главе страны Дональду Трампу о смерти Кирка. «Я был тем человеком, который зашел в Овальный кабинет и сказал: "Господин президент, мне очень жаль, но Чарли ушел из жизни"», — сказал он.

