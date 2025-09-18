Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:45, 18 сентября 2025Мир

Вэнс заявил о возможных соучастниках в убийстве Кирка

Вице-президент США Вэнс заявил, что убийце активиста Кирка в Юте могли помогать
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами заявил, что Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, могли помогать много людей. Об этом политик сказал в интервью Fox News.

Вэнс не исключил, что было большое количество людей, которое могло помочь «этому парню провернуть стрельбу». Власти должны докопаться до этих обстоятельств, отметил вице-президент.

По его мнению, радикализация Робинсона прошла под влиянием «левой» идеологии.

В рамках этого же интервью Вэнс нецензурно высказался о причине убийства Кирка, обвинив левых в гибели идеологического соратника лидера США Дональда Трампа. Как подчеркнул политик, 22-летний молодой человек вырос в нормальной и благополучной семье, однако стал радикальнее именно под «левым» влиянием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские диверсанты пытались взорвать главу оборонного предприятия РФ и попались ФСБ

    Российская фигуристка показала фигуру в ультракоротком платье

    В России задумались о новом налоге на сверхприбыль

    В Москве ухудшилась погода

    Вэнс заявил о возможных соучастниках в убийстве Кирка

    Россиян предупредили об опасности одного народного метода лечения простуды

    Тела еще двух ученых достали из утонувшего в российском озере два дня назад вездехода

    Хакеры узнали о тысячах пропавших иностранных наемников ВСУ

    Обвиняемый во взятках экс-глава фонда капремонта Подмосковья пытался скрыться от следствия

    Два российских аэропорта приостановили работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости