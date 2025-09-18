Вэнс заявил о возможных соучастниках в убийстве Кирка

Вице-президент США Вэнс заявил, что убийце активиста Кирка в Юте могли помогать

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в беседе с журналистами заявил, что Тайлеру Робинсону, подозреваемому в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, могли помогать много людей. Об этом политик сказал в интервью Fox News.

Вэнс не исключил, что было большое количество людей, которое могло помочь «этому парню провернуть стрельбу». Власти должны докопаться до этих обстоятельств, отметил вице-президент.

По его мнению, радикализация Робинсона прошла под влиянием «левой» идеологии.

В рамках этого же интервью Вэнс нецензурно высказался о причине убийства Кирка, обвинив левых в гибели идеологического соратника лидера США Дональда Трампа. Как подчеркнул политик, 22-летний молодой человек вырос в нормальной и благополучной семье, однако стал радикальнее именно под «левым» влиянием.