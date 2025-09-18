Мир
Фон дер Ляйен столкнулась с новыми обвинениями

Politico: Фон дер Ляйен не вела записи собеседований кандидатов в еврокомиссары
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не вела записи собеседований с кандидатами на должности еврокомиссаров, что вызвало дискуссии о непрозрачности процесса. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники.

По словам авторов материала, издание еще в 2024 году запрашивало документы о собеседовании председателя ЕК с еврокомиссаром от Испании Тересой Риберой, которая затем стала заместителем фон дер Ляйен. Только почти год спустя, после двух жалоб Politico, поданных через офис Европейского омбудсмена, генеральный секретарь ЕК Илзе Юхансоне признала, что беседа состоялась «в устной форме, и поэтому никаких записей не велось».

«Общественности очень сложно понять, почему существуют такие длительные задержки на запросы о доступе к документам, особенно когда лишь в конце ответа появляется признание о том, что никаких записей найти не удалось. Подобная ситуация может подорвать доверие граждан к властям Европейского союза (ЕС)», — заявила европейский омбудсмен Тереза Анжиньо.

По словам Гарвардского научного сотрудника по вопросам демократии Альберто Алеманно, произошедшее свидетельствует о «пренебрежительном отношении фон дер Ляйен к основным принципам управления».

Ранее стало известно, что Европейский парламент (ЕП) проведет дебаты и голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен во время пленарной сессии 6-9 октября. Главу ЕК обвиняют в том числе в отсутствии прозрачности и отчетности.

