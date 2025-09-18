На Крым обрушился шторм

В Крыму выпала месячная норма осадков

Крым накрыл сильный шторм. О последствиях разгула стихии пишет «Комсомольская правда».

Сильные ливни обрушились на полуостров. Порывы ветра достигали 30-35 метров в секунду. В некоторых районах Крыма, пока бушевала непогода, выпала месячная норма осадков. В Севастополе автодороги стали больше походить на реки. Пятибалльные пробки образовались в Симферополе на улицах Объездной, Севастопольской, Киевской, проспектах Кирова и Победы и в районе Москольца. Видимость ухудшилась на трассе «Таврида», водители опасаются заносов. В Евпатории из непогоды решили извлечь пользу: горожане сели на надувные лодки и отправились удить рыбу прямо на улицах.

Шквалами ветра повалило несколько деревьев в Феодосии. Обрушения деревьев фиксируют и в Ялте: из-за падения насаждений провода электропередачи оборвались на улицах Свердлова и Дзержинского. В Бахчисарае из-за ливней возникли перебои с электричеством. Также без света остались села Высокое, Солнечноселье, Предущельное, Аромат и Лаки.

