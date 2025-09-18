Экономика
03:33, 18 сентября 2025Экономика

Юрист рассказала о пенсиях для неработавших ни дня россиян

Юрист Безмаленко: Пенсия для неработающих россиян составляет 8,8 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Пенсия россиян, которые не заработали достаточно трудового стажа или баллов, составляет 8 824,08 рублей. Об этом сообщила член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко рассказала агентству «Прайм».

Она отметила, что если человек не работал ни дня, то он получит не страховую, а социальную пенсию. При этом выплата назначается значительно позже — с 70 лет мужчинам и с 65 лет женщинам. Юрист подчеркнула, что размер социальной пенсии по старости является фиксированным.

Ранее сенатор Наталия Косихина рассказала, что россияне могут приобрести дополнительные баллы и стаж для выхода на страховую пенсию, если у них их недостаточно. Она напомнила, что в 2024 году для выхода на пенсию требовалось не менее 28,2 балла, а с 2025 года это значение увеличилось до 30.

