Зал для совещаний в правительстве региона России проверят на прослушку

Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: SAKRI / Wikimedia

В Красноярском крае проверят на прослушку зал для совещаний в правительстве региона. Об этом пишет Kras Mash в Telegram.

Как выяснили журналисты, всю находившуюся в помещении электронику осмотрят специалисты, которые будут выискивать жучки.

К посту приложены сканы документа со списком услуг, стоимость которых составит 1,2 миллиона рублей. Согласно ему, проверке подвергнутся лампы, телевизор, пульт, кондиционер, телефон, увлажнитель воздуха, бумагоуничтожитель и другие устройства. В качестве цели проверки указано недопущение утечки информации, содержащей государственную тайну.

Была ли причина для начала проверки, не уточняется.

Ранее в Северной Осетии на разглашении гостайны попался 44-летний экс-начальник отдела МВД России. Как установил суд, он сообщил заинтересованному лицу информацию, находящуюся в оперативной разработке. При этом мужчина знал статус переданных им данных.

