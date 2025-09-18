Россия
19:35, 18 сентября 2025

В России ответили на заявление Трампа о разочаровании в Путине

Сенатор Карасин: РФ рассчитывает на продолжение взаимодействия с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он разочаровался в российском коллеге Владимире Путине, сделано в Лондоне, поэтому удивляться не стоит, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так на слова американского лидера сенатор ответил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы принимаем это к сведению. Мы рассчитываем на то, что российско-американское взаимодействие в решении сложных вопросов, в том числе в урегулировании украинского кризиса, будет продолжено. Оценки давать надо будет после урегулирования. Процесс продолжается. Контакты с нашими коллегами в Вашингтоне продолжаются. Я надеюсь, что они принесут нужные миру стабильность и результат. Но для этого усилий двух сторон мало», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что Евросоюз не просто мешает в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта, а усугубляет ситуацию.

«С учетом того, что заявление Трампа было сделано в Лондоне, то удивляться не приходится. Великобритания остается одной из центральных столиц, которые способствуют очень тяжелой ситуации с международной безопасностью. Будем стремиться к урегулированию. Процесс будет продолжен», — заключил политик.

Ранее Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Китом Стармером заявил, что разочаровался в российском коллеге в связи с вопросом мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, Соединенным Штатам уже удалось урегулировать семь войн, однако разрешение именно украинского конфликта он считал «самым простым вариантом» из-за личных отношений с Путиным.

