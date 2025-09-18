Жена Макрона докажет свой пол в суде

LBC: Брижит Макрон представит в суде США доказательства того, что она женщина

Первая леди Франции Брижит Макрон представит в суде США доказательства того, что она женщина. Об этом сообщает радиостанция LBC.

«Супруга президента Франции Эммануэля Макрона планирует предоставить фотографии и научные доказательства в американский суд, чтобы доказать, что она женщина», — говорится в материале.

Жена французского президента планирует предоставить соответствующие документы в рамках иска о клевете, поданного против американской политической активистки и журналистки Кэндис Оуэнс, которая заявила, что Брижит родилась мужчиной.

Первая леди Франции отметила, что эти заявления ее «невероятно расстраивают». Адвокат Макронов Том Клэр сказал, что суду будут представлены «экспертные показания, которые будут носить научный характер».

Ранее Кэндис Оуэнс рассказала, что в феврале ей позвонил президент США Дональд Трамп. По словам Оуэнс, Макрон попросил Трампа «заткнуть» ее, чтобы она перестала говорить о его жене.