Женщин предупредили о риске развития рака из-за макияжа

Врачи из Verywell Health предупредили женщин, что макияж увеличивает риск развития рака. Их слова приводит издание Infobae.

Как пояснили специалисты, в некоторых косметических продуктах содержатся мышьяк, хром, свинец, кадмий и ртуть в значениях, превышающих допустимые. Однако даже в низких концентрациях при регулярном контакте с кожей эти вещества попадают в кровоток, добавили они.

Последствиями воздействия этих соединений на организм медики назвали когнитивные и репродуктивные нарушения, проблемы с почками и даже повышенный риск развития рака. Кроме того, они призвали помнить о том, что на те или иные компоненты косметики может возникнуть аллергическая реакция, которая представляет собой покраснение, зуд, отеки и крапивницу, поэтому сначала каждый продукт лучше тестировать на небольшом участке коже.

