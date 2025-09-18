Забота о себе
14:29, 18 сентября 2025Забота о себе

Женщин предупредили о риске развития рака из-за макияжа

Infobae: Врачи из Verywell Health предупредили женщин о риске рака из-за макияжа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: anatoliy_gleb / Shutterstock / Fotodom

Врачи из Verywell Health предупредили женщин, что макияж увеличивает риск развития рака. Их слова приводит издание Infobae.

Как пояснили специалисты, в некоторых косметических продуктах содержатся мышьяк, хром, свинец, кадмий и ртуть в значениях, превышающих допустимые. Однако даже в низких концентрациях при регулярном контакте с кожей эти вещества попадают в кровоток, добавили они.

Последствиями воздействия этих соединений на организм медики назвали когнитивные и репродуктивные нарушения, проблемы с почками и даже повышенный риск развития рака. Кроме того, они призвали помнить о том, что на те или иные компоненты косметики может возникнуть аллергическая реакция, которая представляет собой покраснение, зуд, отеки и крапивницу, поэтому сначала каждый продукт лучше тестировать на небольшом участке коже.

Ранее косметолог Айсулу Токаева рассказала, как устранить второй подбородок. Для этого, по ее словам, можно пройти курс инъекций липолитиков.

