Из жизни
15:04, 18 сентября 2025Из жизни

Женщина нашла на фотографиях со своей свадьбы незнакомца и раскрыла его тайну

Никита Савин
Никита Савин

Фото: DocPhotos / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании заметила на своих свадебных фотографиях загадочного незнакомца и сумела найти его спустя четыре года. Об этом пишет New York Post.

Мишель Уайли вышла замуж в 2021 году. Получив фотографии со свадьбы, она обнаружила среди гостей совершенно незнакомого мужчину. Британка начала расспрашивать родственников и гостей о незнакомце, но никто его не узнал. Четыре года Уайли пыталась найти таинственного гостя в социальных сетях. В итоге она решила обратиться к кому-то с большим количеством подписчиков. Женщина написала блогеру Dazza, у которого более полумиллиона поклонников в соцсетях. Он согласился помочь, и уже через два часа Уайли раскрыла тайну таинственного гостя. Оказалось, что его зовут Эндрю Хеллиман, и он попал на свадьбу Уайли случайно.

Мужчина объяснил, что его приятель должен был быть шафером на свадьбе их подруги Микаэлы. Хеллимана тоже пригласили, но по ошибке сообщили, что торжество пройдет в шотландском городе Престуик, округ Саут-Эршир, хотя на самом деле оно состоялось в соседнем городе Эр. Из гостей предстоящей свадьбы мужчина знал только невесту и своего приятеля. Он приехал по указанному адресу, увидел, что там начинается свадьба, и решил, что точно не ошибся.

Хеллиман осознал, что попал не на тот праздник, только когда под венец повели совершенно незнакомую ему девушку. Церемония была в разгаре, и британец не мог просто встать и уйти, поэтому он дождался, когда Уайли с женихом произнесут клятвы, и уехал на свадьбу Микаэлы. Мужчина признался, что история этого недоразумения так понравилась гостям на празднике, что он был чуть ли не популярнее жениха и невесты.

В четверг, 11 сентября, Хеллиман и Уайли встретились и пообщались. «Это просто невероятно. Я смеялась до упаду, когда услышала эту историю. Она и так смешная, а Эндрю еще и замечательно ее рассказал», — поделилась впечатлениями британка.

Она заявила, что подружилась со случайным гостем своей свадьбы, и теперь они будут общаться и дальше.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина узнала в продавце лапши своего школьного возлюбленного, с которым рассталась 16 лет назад. Они стали снова встречаться и собрались пожениться.

