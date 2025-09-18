Экс-президент Зурабишвили: Запад теряет Грузию в пользу России

Америка и Европа теряют Грузию в пользу России. Об этом заявила бывший президент республики Саломе Зурабишвили в интервью Foregin Policy.

«Уж кто-кто, а русские знают, что Тбилиси и Грузия являются ключом к Кавказу. Америка и Европа отдают Грузию русским, ничего не предпринимая», — сказала она.

Экс-глава республики добавила, что США инвестировали в Грузию на протяжении 30 лет не только, чтобы понравиться грузинам. Она подчеркнула, что для Запада Грузия является ключом к «освобождению Центральной Азии от влияния как России, так и Китая».

Ранее «Левый альянс» Грузии потребовал изъять из Конституции республики пункт об обязательном курсе на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Глава объединения Сосо Шатберашвили назвал «категорически неприемлемым» требование Брюсселя отменить грузинский закон о прозрачности иностранного финансирования.