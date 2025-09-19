Ценности
09:02, 19 сентября 2025Ценности

19-летняя невеста Лепса снялась в ультракоротких шортах

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в ультракоротких шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @avrorakiba

Невеста российского певца Григория Лепса Аврора Киба снялась в откровенном образе. Соответствующий пост опубликован в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летняя избранница исполнителя разместила снимок, на котором предстала в белом костюме, состоящем из топа и ультракоротких шортов. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.

«После года без тренировок в Лондоне — вернулась в зал, прошло всего две недели — массажей, аппарата Tesla и тренировок, клянусь, я становлюсь другая, девочки занимайтесь спортом! Как же все-таки хорошо в Москве», — подписала она.

Ранее в сентябре 19-летняя невеста Лепса в полотенце на голое тело снялась без макияжа. Она запечатлела себя во время бьюти-процедур.

