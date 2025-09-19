Адама Кадырова заметили еще на одной церемонии награждения

Сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама заметили еще на одной церемонии награждения. Видеозапись руководитель республики опубликовал в Telegram.
Ролик представляет собой отчет об итогах проведения XIII Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». На нем присутствовали официальные лица из числа руководителей республики.
Адам Кадыров вручил награду автору материала о жизненном пути экс-депутата Госдумы и трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.
Тем временем Рамзан Кадыров ответил критикующим награды и должности его сына. Он заявил, что Адам Кадыров успешно справляется с возложенными на него обязанностями. «Хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше», — подчеркнул Кадыров-старший.