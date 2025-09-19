Мир
08:57, 19 сентября 2025

Администрация Трампа выступила против вакцин для детей

Глава Минздрава США Кеннеди-младший выступил против вакцин для детей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший выступил против комбинированных вакцин для детей. Об этом сообщает газета The New York Post.

По имеющимся данным, ведомственная комиссия под руководством Кеннеди проголосовала за то, чтобы более не рекомендовать вакцину от ветрянки, кори, паротита и краснухи для детей до 4 лет.

Ранее бывшие директоры Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выступили с критикой в адрес Кеннеди, обвинив его в угрозе для «здоровья каждого американца».

До этого стало известно, что паразитический червь съел часть мозга Кеннеди.

