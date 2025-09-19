Администрация Трампа выступила против вакцин для детей

Глава Минздрава США Кеннеди-младший выступил против вакцин для детей

Глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший выступил против комбинированных вакцин для детей. Об этом сообщает газета The New York Post.

По имеющимся данным, ведомственная комиссия под руководством Кеннеди проголосовала за то, чтобы более не рекомендовать вакцину от ветрянки, кори, паротита и краснухи для детей до 4 лет.

Ранее бывшие директоры Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США выступили с критикой в адрес Кеннеди, обвинив его в угрозе для «здоровья каждого американца».

До этого стало известно, что паразитический червь съел часть мозга Кеннеди.