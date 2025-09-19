Агрессивная обезьяна на Бали бросилась на туристку и укусила ее в шею

Агрессивная обезьяна на Бали бросилась на 12-летнюю туристку и укусила ее в шею. Об этом пишет The Sun.

Юная путешественница приехала на Бали с родителями из Австралии 11 сентября. В дни их пребывания на острове на местность обрушились сильные дожди, и тогда семья решила провести время в Убуде, где было меньше осадков, и посетить знаменитый обезьяний лес.

Перед входом в заповедник их проинформировали о правилах поведения рядом с животными. Они гуляли около 40 минут, после чего подошли к амфитеатру, где посетители могли присесть. По словам матери пострадавшей, она видела большое число туристов, но ни одной обезьяны вокруг них. Однако сразу после того, как семья села, появившееся внезапно животное запрыгнуло на плечи ее мужа, а затем — на дочь, укусив ее.

Из раны тут же пошла кровь. По словам туристки, ребенок в тот день отходил от солнечного удара, поэтому не почувствовал боли от укуса. Девочка и ее родители забеспокоились, что обезьяна могла заразить ребенка бешенством, однако прибывшие на место медики исключили такой сценарий. В итоге семье пришлось заплатить около 6300 австралийских долларов (около 347 тысяч рублей) за лечение в больнице Убуда, которое включало четыре вакцины для 12-летней девочки.

Ранее на россиянку в первый день отдыха во Вьетнаме напала обезьяна. Животное расцарапало туристке бок.