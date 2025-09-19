Блогерша предложила токсичный способ расстаться с изменником

Блогерша Мег Нил предложила токсичный способ расстаться с изменниками, который стал вирусным в соцсетях. О методе Нил и его оценке с точки зрения психолога пишет издание Metro.

Чтобы разорвать четырехлетние отношения с неверным партнером и не остаться с разбитым сердцем, Нил решила встречаться с ним до тех пор, пока не возненавидела. Блогерша предложила перестать ревновать, «сидеть сложа руки, позволять ему относиться к вам неуважительно» до тех пор, пока решение уйти не покажется наиболее органичным.

«Чувства, которые вы испытываете к этому человеку, начнут исчезать, потому что он снова и снова станет проявлять к вам неуважение. Вы разобьете себе сердце миллион раз, оставаясь рядом и наблюдая за изменами, но пока это происходит, вы исцеляетесь», — уверена она.

Как считает эксперт по знакомствам Клэр Ренье, такой подход очень опасен, поскольку не решает проблему, а приводит к новым. По ее мнению, такое поведение фактически приравнивается к эмоциональному избеганию, служащему способом увильнуть от боли при неприятных разговорах и разрыве отношений в краткосрочной перспективе, однако заставляющему копить горечь и негодование внутри. «Эта тенденция нормализует эмоциональную незрелость и предполагает, что единственный способ избежать ситуации — это пассивно-агрессивное поведение», — отметила специалистка. Подобное поведение может затруднить формирование здоровых, подлинных и длительных счастливых отношений в будущем.

Если вы не вкладываете все свои усилия в отношения или не решаете проблемы по-взрослому, это не только несправедливо по отношению к партнеру, но и ставит его в трудное положение. Это также форма пренебрежения к себе, поскольку вы мешаете себе быть счастливой в долгосрочной перспективе Клэр Ренье эксперт по знакомствам

