Более 700 российских студентов за лето создали 60 ИТ-продуктов

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Более 700 российских студентов за лето создали 60 ИТ-продуктов. Об этом «Ленте.ру» рассказали представители Yandex B2B Tech.

Известно, что начинающие разработчики освоили командную разработку на платформе SourceCraft. Они писали код, проверяли его и вносили изменения, запускали автоматические сборки и тестирование программ, а также выпускали обновления и следили за работой сервисов — так, как это делают рабочие команды в ИТ-компаниях.

Отмечается, что за время программы участники реализовали 60 проектов — от нейросетевых сервисов до телеграм-ботов, используя полный цикл разработки.

По данным исследования Yandex B2B Tech и Университета ИТМО, 88 процентов преподавателей используют платформы разработки в учебных курсах и научных проектах, а 85 процентов видят потенциал ИИ в обучении. По мнению респондентов, ассистенты уменьшают рутину и ускоряют разработку.

Ранее в сентябре студенты из Дагестана покорили гору Диклосмта впервые за 133 года.

