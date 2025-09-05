Моя страна
17:39, 5 сентября 2025

Студенты из Дагестана покорили гору Диклосмта впервые за 133 года

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Студенты из Дагестана поднялись на гору Диклосмта впервые с 1892 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Дагестанского государственного педагогического университета сообщает Telegram-канал Mash Гор.

Дагестанские студенты взошли на гору Диклосмта впервые с 1892 года, повторив достижение немецкого географа Готфрида Мерцбахера. Захид Курбанов и Магомедгаджи Абдулмуслимов покорили считавшиеся непреодолимыми участки западного гребня, ледники и лавиноопасные склоны в ходе трехдневного восхождения.

Гора Диклосмта высотой 4285 метров, также известная как Дзана-Корт и Барза-Лам, является одной из самых сложных вершин Кавказа и расположена на границе Дагестана, Чечни и Грузии. Студенты описывают маршрут как «ад», но смогли побывать там, «куда 133 года не ступал человек», и устроить пикник на вершине.

Ранее самая высокая гора Европы покорилась семилетнему жителю Севастополя. Первоклассник Дима Назаров вместе с отцом и его друзьями поднялся на Восточную вершину Эльбруса, на высоту 5621 метр над уровнем моря.

