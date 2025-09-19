Бывший глава аппарата Белого дома раскрыл правду о когнитивных проблемах Байдена

NYP: Экс-глава аппарата Белого дома признал когнитивные проблемы Байдена

Когнитивные проблемы экс-президента США Джо Байдена были замечены его штабом не сразу. Его «мысленные зависания» в ходе провальных дебатов с кандидатом на высший пост в стране Дональдом Трампом тогда показались беспрецедентными, пишет газета New York Post, ссылаясь на показания экс-главы аппарата Белого дома Джеффри Зинтса.

Американские СМИ сообщали, что Байден провалился на первых дебатах в июне 2024 года в Атланте. Тогда еще действующий американский лидер запинался, делал паузы, его мысли не всегда были четкими. По окончании мероприятия журналисты засняли, как супруга президента Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

«Предвыборный штаб Байдена и Белый дом тогда отмахнулись от бессвязной речи, заявив, что у президента "простуда", хотя через несколько минут после окончания дебатов его заметили в [кафе] Waffle House. Но Зинтс утверждал, что "мысленные зависания", которые видели помощники, были беспрецедентными», — отмечается в статье.

Зинтс заявил, что за то время, пока Байден был у власти, его память и способность принимать решения заметно ухудшились. После провальных дебатов он обратился к врачу политика с предложением провести его полное медицинское обследование.

Кроме того, по словам чиновника, Байдену стало трудно удерживать в памяти имена и даты, а решения стали приниматься не за три, а за четыре совещания.

«Первая леди Джилл Байден просила, чтобы график ее мужа не слишком "нагружали" и чтобы ему позволяли "возвращаться в резиденцию" пораньше», — говорится в материале.

Также заместитель Зинтса Энни Томасини предлагала уменьшить расстояния, которые экс-президент должен был преодолевать пешком, и количество лестниц на его пути.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джо Байден ведет гораздо более скромную жизнь, чем его предшественники — демократы. Выяснилось, что ему нужно погасить личные долги на сумму 800 тысяч долларов.