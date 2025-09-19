Экономика
11:10, 19 сентября 2025Экономика

В ЕК назвали возможным использование российских активов в интересах Киева

Еврокомиссар Домбровскис предложил G7 использовать активы РФ в интересах Киева
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия считает возможным использование замороженных российских активов группой G7 в интересах Украины через выделение обеспеченного такими средствами кредита. Об этом рассказал прибывший на неформальную встречу министров экономики и финансов стран Евросоюза в Копенгагене еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ранее уже поднимал вопрос использования заблокированных активов Москвы во время последней встречи глав экономических ведомств «большой семерки».

Планы по пересмотру подхода к использованию замороженных средств ранее подтверждала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она указала, что конфискация средств по-прежнему исключается, однако они могут стать обеспечением для выдачи кредитов Украине.

Как выяснили СМИ, речь идет о так называемом «репарационном кредите», в рамках которого Украина должна будет вернуть средства только после того, как Россия выплатит компенсации за разрушенную инфраструктуру.

Запустить схему позволят облигации под гарантии европейских государств. Такой способ позволит обойти ожидаемый отказ Венгрии участвовать в механизме «коалиции желающих». Для этого придется перенести активы из депозитария Euroclear в специальную структуру, что позволит вкладывать их долгосрочно и получать большую прибыль. Фонд этот будет принадлежать либо всем странам ЕС, либо только правительствам, гарантирующим облигации.

Впрочем, источники, знакомые с обсуждением инициативы, утверждают, что ее разработка пока находится на ранней стадии. Конкретное решение могут принять к 23 октября, но эксперты ожидают, что некоторые министры финансов Евросоюза на встрече в Копенгагене внесут больше ясности в предложение.

