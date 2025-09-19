Диетолог назвал заменяющий любые пищевые добавки простой продукт

Диетолог Спектор: Квашеная капуста и огурцы могут заменить БАДы

Диетолог Тим Спектор призвал каждый день есть ферментированные продукты, полезные для кишечника и иммунитета. Его слова приводит Daily Mirror.

По словам Спектора, квашеная капуста, маринованные огурцы и другие ферментированные продукты содержат так много полезных веществ, что легко заменят любые пищевые добавки. По его словам, эти доступные продукты питания поддерживают иммунную систему, помогают остановить распространение инфекции, замедляют старение и даже улучшают психическое здоровье.

«Наши тела эволюционировали таким образом, чтобы мы могли употреблять ферментированные продукты, но мы просто забыли об этом. И только сейчас мы решили вернуться к ним», — заявил диетолог. Наиболее доступными и полезными ферментированными продуктами он назвал кимчи, квашеную капусту и маринованный чеснок.

