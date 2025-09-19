Отправлявшего подростку непристойности героя телешоу захотели осудить условно

Звезда шоу Kamp Waes Шаллуки отправлял неприличные сообщения подростку

В Бельгии прокуратура запросила наказание в виде одного года лишения свободы условно и штрафа для героя реалити-шоу Kamp Waes Юсефа Шаллуки. Как пишет Brussel Times, звезда телешоу отправил непристойные сообщения 14-летнему подростку.

Инцидент произошел летом 2024 года, когда Шаллуки уже окончил съемки в реалити-проекте и работал учителем в школе. Уточняется, что он получил в распоряжение видео со своей ученицей, которая была обнажена. По версии обвинения, он связался со школьницей в соцсетях и отправил ей сообщения неприличного характера, в том числе предложил ей заняться сексом.

Подросток рассказала о случившемся матери, которая на тот момент состояла с Шаллуки в отношениях. После этого герой реалити-шоу принялся угрожать женщине, и она пожаловалась на него руководству школы.

В ходе разбирательств подросток рассказала, что отправляла ролик, в котором она была обнажена, своему молодому человеку. Девушка утверждает, что не знает, как видео оказалось у ее учителя. Шаллуки же заявил, что связался со школьницей, чтобы предупредить ее о том, что в сети распространяется откровенный ролик с ее участием. По его словам, девушка первая начала делать в его адрес неприличные намеки, которые он сначала отвергал.

Также отмечается, что герой реалити-шоу после скандала уволился из школы и начал посещать психотерапевта. Приговор Шаллуки должны вынести 14 октября.

