Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:46, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

Отправлявшего подростку непристойности героя телешоу захотели осудить условно

Звезда шоу Kamp Waes Шаллуки отправлял неприличные сообщения подростку
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

В Бельгии прокуратура запросила наказание в виде одного года лишения свободы условно и штрафа для героя реалити-шоу Kamp Waes Юсефа Шаллуки. Как пишет Brussel Times, звезда телешоу отправил непристойные сообщения 14-летнему подростку.

Инцидент произошел летом 2024 года, когда Шаллуки уже окончил съемки в реалити-проекте и работал учителем в школе. Уточняется, что он получил в распоряжение видео со своей ученицей, которая была обнажена. По версии обвинения, он связался со школьницей в соцсетях и отправил ей сообщения неприличного характера, в том числе предложил ей заняться сексом.

Подросток рассказала о случившемся матери, которая на тот момент состояла с Шаллуки в отношениях. После этого герой реалити-шоу принялся угрожать женщине, и она пожаловалась на него руководству школы.

Материалы по теме:
«Отец приказывал ей терпеть» Россиянки годами скрывают пережитое в детстве сексуальное насилие. Что заставляет их открыть правду?
«Отец приказывал ей терпеть»Россиянки годами скрывают пережитое в детстве сексуальное насилие. Что заставляет их открыть правду?
29 июня 2025
«Надо пощупать 25 поп за 30 минут» Бывшие ученики Алекса Лесли рассказали о скандальном пикапере. Что происходило на его курсах?
«Надо пощупать 25 поп за 30 минут»Бывшие ученики Алекса Лесли рассказали о скандальном пикапере. Что происходило на его курсах?
20 июля 2025

В ходе разбирательств подросток рассказала, что отправляла ролик, в котором она была обнажена, своему молодому человеку. Девушка утверждает, что не знает, как видео оказалось у ее учителя. Шаллуки же заявил, что связался со школьницей, чтобы предупредить ее о том, что в сети распространяется откровенный ролик с ее участием. По его словам, девушка первая начала делать в его адрес неприличные намеки, которые он сначала отвергал.

Также отмечается, что герой реалити-шоу после скандала уволился из школы и начал посещать психотерапевта. Приговор Шаллуки должны вынести 14 октября.

Ранее сообщалось, что бывший ведущий программы «Ремонтная мастерская» (The Repair Shop) на канале «Би-би-си» Джей Блэйдс в суде отверг обвинения в изнасиловании. Полноценные судебные разбирательства по его делу начнутся в сентябре 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты задуманные Зеленским тяжелые решения

    Российский «Скат» получил улучшенную камеру

    Пенсионер попытался расправиться с соседом при помощи арбалета из-за ссоры

    Невозможность отказаться от укладки асфальта в плохую погоду объяснили

    Европа решила не включать в новый пакет санкций ограничения на выдачу шенгена россиянам

    Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала российских селян

    Вещи Miu Miu за 1,4 миллиона рублей порвались в руках блогера сразу после покупки

    Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

    На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

    Власти Эстонии решили не открывать мост Дружбы на российско-эстонской границе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости