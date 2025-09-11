Известный телеведущий отреагировал на обвинения в изнасиловании

Британский телеведущий Джей Блейдс отверг обвинения в изнасиловании

Бывший ведущий программы «Ремонтная мастерская» (The Repair Shop) на канале «Би-би-си» Джей Блэйдс отреагировал на обвинения в изнасиловании. Об этом сообщается на сайте медиакомпании.

Отмечается, что на судебном заседании Блейдс не признал вину в двух изнасилованиях. На время дальнейшего следствия ему запретили контактировать со своим обвинителем. Уточняется, что полноценные судебные разбирательства по делу известного ведущего начнутся в сентябре 2027 года.

Ранее сообщалось, что американского комика и актера Джона Рипа арестовали в США по обвинению в сексуальной эксплуатации детей. После внесения залога он вышел на свободу до следующего судебного заседания.

Перед этим стало известно, что звезду популярного британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) задержали по подозрению в изнасиловании. Телезвезду, чье имя не называется, также подозревают в незаконном распространении интимных изображений.

