Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 19 сентября 2025Экономика

Число сайтов — двойников Росреестра и ЕГРН подсчитали

В России выявлено свыше 60 мошеннических ресурсов по продаже данных из ЕГРН
Виктория Клабукова

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

В России функционирует свыше 60 мошеннических ресурсов по продаже сведений из ЕГРН. Такие данные агентству РИА Новости привели в Росреестре.

За последние девять месяцев в стране был выявлен 61 интернет-ресурс, участвующий в незаконной продаже выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Среди них 46 сайтов — двойников Росреестра и публичной кадастровой карты и 15 каналов в мессенджере Telegram.

Росреестр фиксирует сокращение числа мошеннических ресурсов, торгующих выписками из ЕГРН. Так, с января по сентябрь 2024 года специалисты ведомства обнаружили 51 поддельный сайт и 6 Telegram-каналов, они были заблокированы. Всего по итогам прошлого года в России было установлено 78 сайтов-двойников и 13 мошеннических Telegram-каналов. В Росреестре отмечают, что использование услуг аферистов не дает гарантий достоверности сведений, во многих случаях, расплатившись, пользователи и вовсе остаются без информации.

Ранее россиян предупредили о новых схемах обмана с жильем. Новые перспективы аферистам открыли цифровые сделки с недвижимостью. При этом самым популярным сценарием остается сделка с поддельными доверенностями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Популярный американский певец не выжил во время крушения самолета рядом со школой

    Мужчина с аквалангом ограбил ресторан и уплыл

    США и «евротройка» отказали России во встрече по СВПД

    В России таксиста посадили на бутылку

    МОК назвал условия допуска российских спортсменов до Олимпиады‑2026

    Число сайтов — двойников Росреестра и ЕГРН подсчитали

    Доля государства в ВТБ сократилась до минимума

    В Москве появилось уникальное детское пространство. Чем оно удивит детей и их родителей?

    Реклама

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости