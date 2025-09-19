Число сайтов — двойников Росреестра и ЕГРН подсчитали

В России выявлено свыше 60 мошеннических ресурсов по продаже данных из ЕГРН

В России функционирует свыше 60 мошеннических ресурсов по продаже сведений из ЕГРН. Такие данные агентству РИА Новости привели в Росреестре.

За последние девять месяцев в стране был выявлен 61 интернет-ресурс, участвующий в незаконной продаже выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Среди них 46 сайтов — двойников Росреестра и публичной кадастровой карты и 15 каналов в мессенджере Telegram.

Росреестр фиксирует сокращение числа мошеннических ресурсов, торгующих выписками из ЕГРН. Так, с января по сентябрь 2024 года специалисты ведомства обнаружили 51 поддельный сайт и 6 Telegram-каналов, они были заблокированы. Всего по итогам прошлого года в России было установлено 78 сайтов-двойников и 13 мошеннических Telegram-каналов. В Росреестре отмечают, что использование услуг аферистов не дает гарантий достоверности сведений, во многих случаях, расплатившись, пользователи и вовсе остаются без информации.

Ранее россиян предупредили о новых схемах обмана с жильем. Новые перспективы аферистам открыли цифровые сделки с недвижимостью. При этом самым популярным сценарием остается сделка с поддельными доверенностями.