19:11, 19 сентября 2025Ценности

Экс-стилист Лободы назвал самую трудную в работе звезду

Экс-стилист Лободы Николай Овечкин назвал певицу Лолиту самым сложным клиентом
Екатерина Ештокина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Экс-стилист певиц Светланы Лободы, Анны Asti и Юлии Zivert Николай Овечкин назвал самую трудную в работе звезду. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

Специалист рассказал, что самым сложным клиентом для него оказалась Лолита. При этом он подчеркнул, что трудности были связаны не с характером, а с талантливостью.

«Труднее всего было с Лолитой Милявской, потому что она гениальная. Чем более гениальный и наполненный человек, тем менее ему нужно упаковываться в блузки или юбки», — объяснил он.

Ранее в сентябре популярная журналистка назвала самых стильных российских звезд. Мадонна Мур призналась, что среди мужчин не может выделить кого-то, кто отличился бы хорошим вкусом. В то же время среди женщин Мур определила двух знаменитостей.

.
