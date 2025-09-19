Экс-стилист Лободы назвал самую трудную в работе звезду

Экс-стилист Лободы Николай Овечкин назвал певицу Лолиту самым сложным клиентом

Экс-стилист певиц Светланы Лободы, Анны Asti и Юлии Zivert Николай Овечкин назвал самую трудную в работе звезду. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

Специалист рассказал, что самым сложным клиентом для него оказалась Лолита. При этом он подчеркнул, что трудности были связаны не с характером, а с талантливостью.

«Труднее всего было с Лолитой Милявской, потому что она гениальная. Чем более гениальный и наполненный человек, тем менее ему нужно упаковываться в блузки или юбки», — объяснил он.

