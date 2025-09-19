Мир
ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

ЕС работает над предоставлением Украине кредитов из замороженных активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) работают над деталями предоставления Украине кредитов на основе средств из замороженных российских активов. Об этом сообщил Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас мы работаем над техническими деталями, решая определенные проблемы и вопросы, чтобы создать юридически и финансово надежный инструмент, который, что немаловажно, может быть масштабирован на уровне "Большой семерки"», — пояснил чиновник.

Ранее глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем назвал «довольно расплывчатым» предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении Киеву кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

