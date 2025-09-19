В России отреагировали на милитаризацию датского острова вблизи Калининградской области

Депутат Колесник назвал милитаризацию датского острова Борнхольм эскалацией

Страны НАТО продолжают эскалацию в Балтийском море, однако России есть чем ответить на эти вызовы, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал на милитаризацию датского острова Борнхольм вблизи Калининградской области.

Ранее посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин сообщил о том, что датское правительство использует Борнхольм для создания угроз безопасности России и, в частности, Калининградской области. По его словам, Копенгаген недавно принял решение развернуть на острове на постоянной основе подразделения датских вооруженных сил численностью до полка, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс.

«Остров Борнхольм датский в свое время, кстати, российским был. Благодаря нашей доброй воле Борнхольм стал датским. В очередной раз наша добрая воля выходит боком. Там очень много солнечных дней, очень много дач высокопоставленных людей со всего мира: известных писателей, политических деятелей, так что превращать его в милитаризованную базу — совершенно неразумно. Тем не менее, он становится таким опасным местом, потому что полк, противокорабельные ракеты как раз на входе в проливную зону, которая ведет в Северное море и в Атлантический океан», — поделился депутат.

Видимо, таким образом страны НАТО пытаются урезать свободное мореплавание для российских судов, предположил парламентарий.

Идет эскалация вокруг Калининградской области, в Балтийском море. Милитаризация острова Борнхольм — это очередной шаг для того, чтобы сделать Балтийское море внутренним морем НАТО. Не получится. Совершенно спокойно мы можем купировать все эти угрозы Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой связал учения НАТО Grand Eagle 2025, где военные отрабатывают переброску войск через Литву, с желанием спровоцировать Россию на ответные действия.

