F-16 выпустил по российскому БПЛА ракету за сотни тысяч долларов и попал на видео

На Украине F-16, поставленный Киеву, сбил ракетой AIM-9 Sidewinder российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Соответствующие кадры опубликовало в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, стоимость такой ракеты составляет сотни тысяч долларов. При этом они подчеркнули, что беспилотник обошелся российской стороне в десятки раз дешевле.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал системы противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО. По его словам, они несовершенны, так как расходуют дорогостоящие зенитные ракеты, чтобы сбить дешевые дроны