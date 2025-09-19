Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:24, 19 сентября 2025Бывший СССР

F-16 выпустил по российскому БПЛА ракету за сотни тысяч долларов и попал на видео

На Украине F-16 сбил российский беспилотник ракетой за сотни тысяч долларов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРабота систем ПВО:

На Украине F-16, поставленный Киеву, сбил ракетой AIM-9 Sidewinder российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Соответствующие кадры опубликовало в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, стоимость такой ракеты составляет сотни тысяч долларов. При этом они подчеркнули, что беспилотник обошелся российской стороне в десятки раз дешевле.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал системы противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО. По его словам, они несовершенны, так как расходуют дорогостоящие зенитные ракеты, чтобы сбить дешевые дроны

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    На учениях «Запад» заметили надувные Су-30

    В Азербайджан впервые прибыл высокопоставленный армянский чиновник

    Звезда итальянской оперы рассказал о любви к России

    Охотники поймали 317-килограммового аллигатора

    В России рассказали о приравнивании одного действия граждан к госизмене

    Газ в Европе подешевел

    В Кремле рассказали о действиях Путина по мирному урегулированию

    Фон дер Ляйен призвала ЕС принять санкции против России

    В Кремле обвинили Европу в срыве мирного урегулирования на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости