Известной юмористке пришлось обратиться в больницу из-за уборки

Юмористка Ким Ен-хи обратилась в больницу из-за сильной аллергической реакции

Известной южнокорейской юмористке Ким Ен-хи пришлось обратиться в больницу из-за сильной аллергической реакции. Об этом пишет Chosun Biz.

По словам Ен-хи, аллергическая реакция возникла у нее после того, как она сделала уборку в пыльном платяном шкафу. «Все мое лицо опухло, оно горит и чешется», — пожаловалась она и показала фотографию, на которой видно, что ее лицо сильно отекло. Юмористка добавила, что у нее также образовались волдыри в районе подбородка.

Она обратилась в пункт первой помощи. Медики сделали ей укол от аллергии, а также назначили капельницу и выписали лекарства.

