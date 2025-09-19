Интернет и СМИ
09:12, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

Известной юмористке пришлось обратиться в больницу из-за уборки

Юмористка Ким Ен-хи обратилась в больницу из-за сильной аллергической реакции
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Public Domain / Wikimedia

Известной южнокорейской юмористке Ким Ен-хи пришлось обратиться в больницу из-за сильной аллергической реакции. Об этом пишет Chosun Biz.

По словам Ен-хи, аллергическая реакция возникла у нее после того, как она сделала уборку в пыльном платяном шкафу. «Все мое лицо опухло, оно горит и чешется», — пожаловалась она и показала фотографию, на которой видно, что ее лицо сильно отекло. Юмористка добавила, что у нее также образовались волдыри в районе подбородка.

Она обратилась в пункт первой помощи. Медики сделали ей укол от аллергии, а также назначили капельницу и выписали лекарства.

Ранее сообщалось, что ведущего американского канала Fox News Джона Робертса госпитализировали с малярией. Журналист предположил, что заразился ею в Индонезии, и заявил, что никогда ранее не чувствовал себя настолько плохо.

