Капризов высказался об отказе от подписания нового контракта с «Миннесотой»

Капризов: У меня много времени для подписания нового контракта с Миннесотой

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался об отказе от подписания нового контракта с клубом. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард отметил, что у него еще много времени, чтобы сделать это. «На дворе всего лишь 2025 год. Я просто хочу играть в хоккей, сосредоточиться, выиграть несколько матчей, выйти в плей-офф Кубка Стэнли и победить там», — заявил Капризов.

Ранее сообщалось о требованиях, которые выдвинул Капризов Миннесоте по новому контракту. Уточнялось, что он готов согласиться на 18-19 миллионов долларов в год по восьмилетнему соглашению.

До этого Карпизов отклонил предложение «Миннесоты» о новом контракте на 8 лет на общую сумму 128 миллионов долларов. Если россиянин согласится на эту сумму, он станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ. В случае отказа от продления контракта Капризов 1 июля 2026 года станет неограниченно свободным агентом.