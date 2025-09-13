Стали известны требования Капризова после отказа от контракта на 128 миллионов долларов

RG: Капризов рассчитывает получать 19 миллионов долларов за сезон в «Миннесоте»

Российский нападающий Кирилл Капризов выдвинул требования клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» по новому контракту. Его слова приводит RG.

По информации источника, сторона хоккеиста настаивает на почти 20 процентах от потолка зарплат. Отмечается, что Капризов рассчитывает получать 18 или даже 19 миллионов долларов за сезон по восьмилетнему контракту.

Ранее Капризов отклонил предложение «Миннесоты» о контракте. Руководство клуба предложило хоккеисту восьмилетнее соглашение на сумму 128 миллионов долларов. Отмечается, что это сделало бы Капризова самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.