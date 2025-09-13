Спорт
11:48, 13 сентября 2025Спорт

Стали известны требования Капризова после отказа от контракта на 128 миллионов долларов

RG: Капризов рассчитывает получать 19 миллионов долларов за сезон в «Миннесоте»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский нападающий Кирилл Капризов выдвинул требования клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» по новому контракту. Его слова приводит RG.

По информации источника, сторона хоккеиста настаивает на почти 20 процентах от потолка зарплат. Отмечается, что Капризов рассчитывает получать 18 или даже 19 миллионов долларов за сезон по восьмилетнему контракту.

Ранее Капризов отклонил предложение «Миннесоты» о контракте. Руководство клуба предложило хоккеисту восьмилетнее соглашение на сумму 128 миллионов долларов. Отмечается, что это сделало бы Капризова самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

    Все новости