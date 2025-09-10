Капризов отклонил предложение клуба НХЛ о контракте на 128 миллионов долларов

Российский нападающий Кирилл Капризов отклонил предложение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» о контракте. Об этом в Twitter написал журналист Фрэнк Серавалли.

Руководство клуба предложило хоккеисту восьмилетнее соглашение на сумму 128 миллионов долларов. Отмечается, что это сделало бы Капризова самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

В июле этого года сообщалось, что «Миннесота» предлагает Капризову новое соглашение, по которому он может получить 15 миллионов долларов за сезон. Контракт должен был быть рассчитан на восемь лет и стал бы самым крупным в истории клуба.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.