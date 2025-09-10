Спорт
Германия
17:22
1-я четверть
live
Словения
ЧЕ-2025 (м)|Quarter Finals. 1-й тур
Финляндия
93:79
Завершен
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Quarter Finals. 1-й тур
ЦСКА
1:0
3-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
1:6
Перерыв
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
21:09, 10 сентября 2025

Капризов отклонил предложение клуба НХЛ о контракте на 128 миллионов долларов

Капризов отклонил предложение «Миннесоты» о контракте на 128 миллионов долларов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Российский нападающий Кирилл Капризов отклонил предложение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» о контракте. Об этом в Twitter написал журналист Фрэнк Серавалли.

Руководство клуба предложило хоккеисту восьмилетнее соглашение на сумму 128 миллионов долларов. Отмечается, что это сделало бы Капризова самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

В июле этого года сообщалось, что «Миннесота» предлагает Капризову новое соглашение, по которому он может получить 15 миллионов долларов за сезон. Контракт должен был быть рассчитан на восемь лет и стал бы самым крупным в истории клуба.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.

