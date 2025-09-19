Россия
Минпросвещения ответило назвавшему безобразием нагрузку в школах главе Рособрнадзора

Минпросвещения России ответило главе Рособрнадзора Анзору Музаеву, который назвал безобразием перегруженность школьной программы. В ведомстве заявили, что нагрузка на детей уже снижена, передает РИА Новости.

«Глава Рособрнадзора Анзор Музаев говорил о существовавшей ранее проблеме. Однако за последнее время была проделана масштабная и детальная работа», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что результаты такой работы закреплены в приказе Минпросвещения №704. О снижении нагрузки на детей можно говорить с уверенностью, добавили в ведомстве.

Музаев ранее заявлял, что программы в школах России перегружены неподъемными для учеников темами. По его мнению, это безобразие, которое нужно прекратить. Ведомство уже создало экспертную группу, занятую приведением в соответствие со стандартами средней школы программы, который поможет организовать «бесшовный переход» ученика на первый курс. Глава Рособрнадзора также указывал, что такая ситуация создает дополнительную нагрузку для учителей.

