20:54, 19 сентября 2025Экономика

Мировые цены на нефть упали

Стоимость нефти марки Brent снизилась до 66,7 доллара за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Reuters

Мировые цены на нефть в пятницу, 19 сентября, упали более чем на процент. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость барреля эталонной североморской нефти Brent с поставкой в ноябре снизилась на 1,1 процента, до 66,7 доллара за баррель. За неделю сырье стало дешевле на 0,49 процента.

Октябрьские фьючерсы на техасскую нефть марки WTI подешевели на 1,25 процента, до 62,47 доллара. За неделю ее стоимость изменилась на 0,18 процента.

Стоимость нефти падает на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) — эти факторы ранее приводили к росту спроса и повышению цен на нефть.

«Рынок оказался в ситуации, когда он получает противоречивые сигналы», — сказала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

По мнению аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варги, одним из факторов, сдерживающих рост цен на нефть, является неравномерное восстановление экономики, особенно в США.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович предложил Венгрии и Словакии полностью заменить поставки российской нефти с помощью Адриатического нефтепровода, начинающегося в республике. По его словам, мощностей маршрута достаточно, чтобы гарантировать прокачку более 12 миллионов тонн нефти нужных сортов, а этого количества хватит нефтеперерабатывающим заводам в обеих республиках. Политик также напомнил, что президент США Дональд Трамп связывает усиление давления Вашингтона на Россию с отказом европейских стран от российской нефти, а Венгрия и Словакия являются ее основными покупателями.

