Мировые цены на нефть упали

Стоимость нефти марки Brent снизилась до 66,7 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу, 19 сентября, упали более чем на процент. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость барреля эталонной североморской нефти Brent с поставкой в ноябре снизилась на 1,1 процента, до 66,7 доллара за баррель. За неделю сырье стало дешевле на 0,49 процента.

Октябрьские фьючерсы на техасскую нефть марки WTI подешевели на 1,25 процента, до 62,47 доллара. За неделю ее стоимость изменилась на 0,18 процента.

Стоимость нефти падает на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) — эти факторы ранее приводили к росту спроса и повышению цен на нефть.

«Рынок оказался в ситуации, когда он получает противоречивые сигналы», — сказала аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

По мнению аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варги, одним из факторов, сдерживающих рост цен на нефть, является неравномерное восстановление экономики, особенно в США.

