Многомиллионный доход Пугачевой в России прокомментировали

Адвокат Тулубьева: Алла Пугачева не получает 28 миллионов рублей за свои песни
Ольга Коровина

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Адвокат Ирина Тулубьева опровергла сообщения о том, что певица Алла Пугачева ежегодно получает 28 миллионов рублей в качестве авторских отчислений. Специалиста цитирует «Ридус».

По словам юриста, сумма взята с потолка. Кроме того, Тулубьева отметила, что Пугачева не является автором многих своих композиций, поэтому получает доход только за трансляцию этих песен. По оценке адвоката, выплачиваемая исполнительнице сумма значительно меньше 28 миллионов рублей.

«Многие исполнители продают свои права продюсерам. Артист подписывает договор и кладет в карман определенную сумму, а дальше продюсер зарабатывает на его хитах. Вполне вероятно, что Пугачева сейчас не получает ни копейки», — уточнила Тулубьева.

Собеседница издания добавила, что после отъезда из России Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом России иностранным агентом) лишились большей части дохода. По мнению адвоката, гонорары за концерты, корпоративы и появления на телевидении составляли около 90 процентов заработка пары.

19 сентября сообщалось, что Пугачеву могут лишить авторских отчислений в России в размере 28 миллионов рублей в год. По данным Shot, таким требованием дополнил свой иск к артистке адвокат Александр Трещев.

