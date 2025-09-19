Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон объявили о расставании

Американский режиссер Тим Бертон и итальянская актриса Моника Беллуччи объявили о расставании. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на совместное заявление пары.

«С огромным уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться», — сказано в опубликованном заявлении.

Известно, что Бертон и Беллуччи состояли в отношениях на протяжении нескольких лет. Пара официально подтвердила роман в 2023 году. Тогда актриса и режиссер посетили 18-й международный кинофестиваль в Риме, где позировали фотографам на красной дорожке, держась за руки и обнимаясь. В 2024-м Беллуччи исполнила роль в фильме Бертона «Битлджус Битлджус» — сиквеле популярной картины 1988 года.

Ранее сообщалось, что Беллуччи была названа самой красивой звездой всех времен. В топ-3 также попали американские актрисы Мэрилин Монро и Анджелина Джоли. Помимо них, в список самых привлекательных знаменитостей вошли Сальма Хайек, Кэтрин Зета-Джонс, Джейн Мэнсфилд, Айшвария Рай, Ракель Уэлч и другие кинозвезды.