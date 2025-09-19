Море у берегов Анапы очистили от мазута

Море у берегов Анапы и Темрюкского района очистили от мазута

Морское дно у берегов Анапы и Темрюкского района очистили от мазута — всего собрали 22 тысячи мешков общим весом 2 тысячи тонн. Об этом сообщает Telegram-канал РБК со ссылкой на оперштаб Кубани.

Специалисты работали в прибрежных зонах Анапы, Джемете, Витязево, Веселовки, Волны, Артющенко. Нефтепродукты собирали как вручную лопатами, так и специальными установками.

Ранее россиянка вызвала гнев пользователей сети из-за фотографии ребенка в мазуте на пляже в Анапе. Женщину раскритиковали за безответственное отношение к здоровью.