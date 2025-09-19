Экономика
23:28, 19 сентября 2025Экономика

Москвичи потеряли интерес к одному виду жилья

Whitewill: Продажи дорогих новостроек в Москве упали на 7 процентов
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Продажи роскошного жилья в Москве снизились. О коррекции на столичном рынке недвижимости агентству РИА Новости рассказали в риелторской компании Whitewill.

По статистике фирмы, объемы продаж в сегменте дорогих новостроек опустились на семь процентов с начала года. Так, за последние восемь месяцев в Москве было продано 1,14 миллиона квадратных метров первичной недвижимости классов «бизнес», «премиум» и «делюкс». Другими словами, за 2025 год в Москве в элитных новостройках было куплено 19 тысяч объектов.

В бизнес-классе показатель сократился на шесть процентов, достигнув 860 тысяч квадратных метров. Сделок в сравнении с 2024-м было заключено на пять процентов меньше — 15,5 тысячи. Такое снижение аналитики объясняют высокими ставками по ипотеке, из-за чего покупатели откладывают планы.

В премиум-классе продажи упали на 13 процентов (было продано 250 тысяч квадратных метров), число сделок — на 14 процентов (3,3 тысячи). Здесь, по мнению экспертов, сыграл роль дефицит предложения, из-за которого многие покупатели перекочевали на вторичный рынок. При этом в делюкс-классе наблюдается небольшой прирост в размере 17 процентов по площадке и 18 процентов в лотах. В этом сегменте спрос поддерживается за счет высокой стадии готовности проектов, а также слабой заинтересованности покупателей в кредитных инструментах.

В денежном выражении, однако, объем продаж вырос. Показатель вырос на 8 процентов, достигнув 754,7 миллиарда рублей. В среднем за год «квадрат» элитной недвижимости в Москве подорожал на 16 процентов, до 662 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве стали все чаще строить элитные комплексы в бывших промзонах. За последние годы доля объектов, продающихся в зонах редевелопмента, увеличилась до 20 процентов.

