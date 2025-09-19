На Украине показали подводный дрон «Толока»

На Украине показали 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»

Подводный дрон-камикадзе «Толока» длиной 12 метров показали на Украине. На соответствующие снимки обратило внимание издание «Страна.ua» в Telegram.

В линейку аппаратов войдет несколько модификаций длиной от 2,5 до 12 метров. Самый крупный дрон показали на стадионе во Львове. По данным производителя, максимальная дальность «Толоки» — 2 тысячи километров. Беспилотник может нести до пяти тонн взрывчатки.

Ранее в сентябре Народно-освободительная армия Китая на параде в Пекине показала беспилотный подводный аппарат AJX-002, который может представлять собой ядерную торпеду. Изделие длиной около 20 метров сможет поражать цели на расстояние до 500 километров.

В апреле издание Breaking Defense писало, что подразделение оборонных инноваций Пентагона объявило запрос на создание подводного дрона большой дальности. Военные хотят получить аппарат с дальностью плавания около 1800 километров, который сможет работать на глубине более 200 метров.