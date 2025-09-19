На Западе раскрыли альтернативный способ вооружить Украину

WP: Запад может вложиться в ВПК Украины, а не принимать ее в НАТО

Западные союзники могут финансово вложиться в военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины вместо того, чтобы принимать страну в НАТО. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

При этом страны НАТО могут взамен получить от украинской стороны беспилотные технологии, отмечает WP.

«Если стратегия сработает, то в конечном итоге украинская военная промышленность поможет оснастить армии США и Европы передовыми беспилотниками и другими военными технологиями, разрабатываемыми в разгар войны с Россией», — говорится в материале.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что поддержка украинской военной промышленности может входить в предоставленные западными союзниками гарантии безопасности для Киева.