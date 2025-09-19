Бывший СССР
Население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек

УНН: Население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Стало известно, что население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на «Украинские национальные новости» (УНН).

СМИ сообщает, что общее количество лиц, официально подавших данные о своем месте жительства на 2025 год, составило 28,7 миллиона человек. УНН уточняет, что, по официальным данным, в стране зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев.

Ранее сообщалось, что западные союзники могут вложить финансы в военно-промышленный комплекс Украины вместо того, чтобы принимать страну в НАТО. Издание The Washington Post отмечает, что при этом страны НАТО могут взамен получить от украинской стороны беспилотные технологии.

