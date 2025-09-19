УНН: Население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек

Стало известно, что население Украины сократилось до 28,7 миллиона человек. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на «Украинские национальные новости» (УНН).

СМИ сообщает, что общее количество лиц, официально подавших данные о своем месте жительства на 2025 год, составило 28,7 миллиона человек. УНН уточняет, что, по официальным данным, в стране зарегистрированы 3,7 миллиона внутренних переселенцев.

