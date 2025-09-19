Наука и техника
17:08, 19 сентября 2025Наука и техника

Названы самые опасные факторы смертности при болезни печени

CGH: Гипертония является главным риском смерти при жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Метаболически ассоциированная жировая болезнь печени (MASLD) поражает более трети населения мира и считается самым распространенным хроническим заболеванием печени. Новое исследование Keck Medicine of USC, опубликованное в Clinical Gastroenterology and Hepatology, выявило три ключевых фактора, сильнее всего повышающих риск смерти у пациентов с MASLD: повышенное давление (на 40 процентов), преддиабет или диабет 2 типа (на 25 процентов) и низкий уровень «хорошего» холестерина HDL (на 15 процентов).

Анализ почти 21 тысячи пациентов из базы NHANES показал, что опасность этих факторов сохраняется независимо от пола, возраста и этнической принадлежности. Особенно неожиданным оказалось то, что гипертония связана с более высоким риском смерти, чем диабет, что меняет подход к приоритетам лечения.

Также ученые отметили: чем выше индекс массы тела, тем выше вероятность неблагоприятных исходов. Кроме того, риск смертности у пациентов с MASLD возрастает на 15 процентов с каждым дополнительным кардиометаболическим фактором.

По словам авторов, результаты помогут врачам точнее определять группы пациентов с наибольшими рисками и разрабатывать более эффективные стратегии терапии.

В июле ученые выяснили, что большинство случаев рака печени можно предотвратить, если снизить распространенность вирусных гепатитов, алкоголизма и ожирения печени, связанного с метаболическими нарушениями.

    Все новости