15:29, 19 сентября 2025

Невролог указала на ранние признаки болезни Альцгеймера

Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Ранние симптомы болезни Альцгеймера легко принять за обычные проявления усталости, стресса или старения, из-за чего лечение не начнется вовремя, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. На первые признаки заболевания она указала в беседе с РИАМО.

По ее словам, один из самых недооцененных ранних симптомов — незначительное ухудшение памяти. «Человек может забывать недавно полученную информацию и задавать повторяющиеся вопросы. На это часто не обращают внимания, списывая такую особенность на возрастные изменения или рассеянность, связанную с повседневной суетой», — объяснила Демьяновская.

Кроме того, о развивающейся деменции может говорить постепенное снижение способности планировать и решать задачи, добавила она. Человеку становится сложно организовать свой день, следовать сложным инструкциям, справляться с новыми ситуациями. Такие трудности часто объясняют усталостью, нехваткой опыта или снижением мотивации, добавила врач.

Невролог отметила, что близкие нередко игнорируют и незначительные изменения в настроении и поведении — повышенную раздражительность, апатию, потерю интереса к хобби или к общению с друзьями. Такие перемены списывают на депрессию, стресс или личностные особенности, но внимание к симптомам и ранняя диагностика болезни Альцгеймера могут дать возможность замедлить прогрессирование симптомов и улучшить качество жизни человека с таким диагнозом, заверила Демьяновская.

Ранее кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская перечислила помогающие дожить до 100 лет привычки. По ее словам, долгой жизни способствует естественная физическая активность.

