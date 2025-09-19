Обвиняемый в убийстве Кирка называл себя Трампом

Обвиняемый в убийстве Кирка использовал имя Трампа как псевдоним для видеоигр

Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, использовал имя президента США Дональда Трампа в качестве псевдонима на платформе для видеоигр Steam. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Этот факт стал частью профиля, который правоохранительные органы США создают в отношении предполагаемого нападавшего», — говорится в материале.

По словам источников, к расследованию стрельбы присоединилась Секретная служба США, хотя Кирк не находился под защитой агентства. Уточняется, что агенты сотрудничают с ФБР, изучая поведение и онлайн-активность Робинсона, включая использование им имени Трампа в Steam в рамках создаваемого ими профиля.

Ранее Робинсон предстал перед судом по видеосвязи. Прокуратура округа Юта официально предъявила ему семь пунктов обвинения, в том числе убийство при отягчающих обстоятельствах.