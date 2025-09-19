Определена причина неэффективности препаратов от давления

Системные гипертензии: Тревога и депрессия мешают борьбе с повышенным давлением

Тревога и депрессия часто стоят за «несбиваемым» давлением и мешают лечению — к такому выводу пришли специалисты Сеченовского университета. Их обзор, опубликованный в журнале «Системные гипертензии», показывает: у гипертоников тревога встречается в 42 процентах случаев, депрессия — в 52 процентах, а при резистентной гипертензии сочетанные ТДР выявляют почти у 37 процентов.

Такая коморбидность повышает сосудистое сопротивление и воспаление, усугубляет прогноз и резко снижает приверженность терапии — одна из главных причин «псевдорезистентности», когда препараты назначены верно, но эффект минимален из-за нерегулярного приема и стресса.

Эксперты подчеркивают, что при резистентной гипертензии важно не только исключать вторичные причины и ошибки измерения давления, но и проводить регулярный скрининг тревожных и депрессивных состояний с помощью опросников (HADS, PHQ-9, STAI и др.). Эффективность терапии повышается, если наряду с таблетками уделять внимание психоэмоциональному здоровью пациента.

