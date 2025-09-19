Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 19 сентября 2025Наука и техника

Определена причина неэффективности препаратов от давления

Системные гипертензии: Тревога и депрессия мешают борьбе с повышенным давлением
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Тревога и депрессия часто стоят за «несбиваемым» давлением и мешают лечению — к такому выводу пришли специалисты Сеченовского университета. Их обзор, опубликованный в журнале «Системные гипертензии», показывает: у гипертоников тревога встречается в 42 процентах случаев, депрессия — в 52 процентах, а при резистентной гипертензии сочетанные ТДР выявляют почти у 37 процентов.

Такая коморбидность повышает сосудистое сопротивление и воспаление, усугубляет прогноз и резко снижает приверженность терапии — одна из главных причин «псевдорезистентности», когда препараты назначены верно, но эффект минимален из-за нерегулярного приема и стресса.

Эксперты подчеркивают, что при резистентной гипертензии важно не только исключать вторичные причины и ошибки измерения давления, но и проводить регулярный скрининг тревожных и депрессивных состояний с помощью опросников (HADS, PHQ-9, STAI и др.). Эффективность терапии повышается, если наряду с таблетками уделять внимание психоэмоциональному здоровью пациента.

Ранее ученым стало известно, кимчи, традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей, может снижать уровень сахара и триглицеридов в крови, а также понижать артериальное давление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Антироссийскую резолюцию МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    Роскомнадзор пополнит бюджет России на миллиарды рублей за счет нового сбора

    Южная Корея поставила в Россию максимум автомобилей с 2021 года

    Появились первые кадры из перешедшего под контроль России Серебрянского лесничества

    Определена причина неэффективности препаратов от давления

    В России предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду зацепинга

    Водолацкий раскрыл возможный срок завершения конфликта на Украине

    Женщина застала проститутку с клиентом за сексом во дворе своего дома

    В России высказались о сроках возвращения к переговорам по Украине

    Украинский блогер назвал один из самых страшных городов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости