07:46, 19 сентября 2025

Пентагон отказался закупать в 2026 году ракеты Sentinel

Пентагон исключил из бюджета 2026 года закупку баллистических ракет Sentinel
Юлия Мискевич
Фото: Spc. Tyler Becker / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пентагон исключил из проекта бюджета на 2026 финансовый год расходы на закупку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel (LGM-35A). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минобороны США.

Позиция оценивалась в 86,1 миллиарда долларов. Расходы на разработку Sentinel, согласно документам, сокращены на 2,85 миллиарда долларов после пересмотра программы. Однако новых средств на закупку ракет в бюджете нет.

Отмечается, что на исследования и испытания предусмотрено около 4,15 миллиарда долларов, из них 2,65 миллиарда — гибкие средства и 1,5 миллиарда — обязательные расходы.

В мае стало известно, что ВВС США планируют сократить расходы на создание МБР Sentinel. Средства хотят перенаправить на программу разработки ведомых беспилотников Collaborative Combat Aircraft.

