Пентагон отказался закупать в 2026 году ракеты Sentinel

Пентагон исключил из бюджета 2026 года закупку баллистических ракет Sentinel

Пентагон исключил из проекта бюджета на 2026 финансовый год расходы на закупку межконтинентальных баллистических ракет Sentinel (LGM-35A). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минобороны США.

Позиция оценивалась в 86,1 миллиарда долларов. Расходы на разработку Sentinel, согласно документам, сокращены на 2,85 миллиарда долларов после пересмотра программы. Однако новых средств на закупку ракет в бюджете нет.

Отмечается, что на исследования и испытания предусмотрено около 4,15 миллиарда долларов, из них 2,65 миллиарда — гибкие средства и 1,5 миллиарда — обязательные расходы.

В мае стало известно, что ВВС США планируют сократить расходы на создание МБР Sentinel. Средства хотят перенаправить на программу разработки ведомых беспилотников Collaborative Combat Aircraft.