Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:01, 19 сентября 2025Экономика

Переплата по ипотеке резко сократилась из-за снижения ключевой ставки

Level Group: Переплата по ипотеке на квартиру в Москве упала на 13 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Переплата по ипотеке на квартиру в столице упала на 13 миллионов рублей в связи со снижением ключевой ставки. Об этом заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, в июне 2025 года, когда ключевая ставка ЦБ составляла 18 процентов, банки предлагали ипотеку под 25 процентов. В таких условиях, если взять квартиру в столице за 25 миллионов рублей на 20 лет, итоговая переплата составила бы около 90,8 миллиона рублей, а ежемесячный платеж — 472 тысячи рублей. Чтобы претендовать на такую ипотеку, доход заемщика должен был составлять приблизительно 964 тысячи рублей в месяц. «При снижении ставки до 22,4 процента (данные на сентябрь 2025 года при ключевой ставке 17 процентов) переплата снижается до 77,8 миллиона рублей, а ежемесячный платеж — до 418 тысяч рублей. Рекомендуемый доход — около 856 тысяч рублей в месяц», — подсчитал Овечкин.

С июня Центробанк снизил ключевую ставку на четыре процентных пункта, до 17 процентов.

Ранее в этот же день глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты задумали снизить до четырех процентов годовых ставку по семейной ипотеке для многодетных россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

    Украинский офицер тайно вывозил солдат ВСУ за границу

    Футболист Мудрик решил сменить вид спорта и выступить на Олимпиаде за сборную Украины

    Переплата по ипотеке резко сократилась из-за снижения ключевой ставки

    На Украине начали сбор средств на «бесполезные игрушки» для ВСУ

    Писатель Дэн Браун женится на одной из своих четырех любовниц

    В Евросоюзе анонсировали заседание по новым санкциям против России

    Украинка попала в «Кремль» и разозлилась

    Домработница Пугачевой лишилась квартиры из-за мошенников

    Нескольким регионам России пообещали летнее тепло на следующей неделе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости